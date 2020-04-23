احدث الأخبار

وزير الصناعة والثروة المعدنية يصدر قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً في المملكة
أبرز المواد
 فرق التقصي الوبائي بصحة نجران تواصل حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة
منطقة نجران
 الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد
منطقة نجران
 الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توزيع السلال الغذائية
منطقة الرياض
 طلاب الجوف استفادوا من 135 ألف أداة قدمتها مدارس “بوابة المستقبل “
منطقة الجوف
 جامعة تبوك: دعم فني على مدار الساعة ولا مشاكل تقنية حتى الآن منذ انطلاقة الاختبارات
منطقة تبوك
 أمانة الجوف تعلن نتائج أفضل زيت زيتون و أفضل زيتون مخلل 1441
منطقة الجوف
 شرطة القصيم تضبط مقيم لوّث عبوات مواد غذائية داخل متجرٍ في بريدة
منطقة القصيم
 محافظ الخرج يتفقد “المحجر الصحي” ومدارس إيواء العمالة
منطقة الرياض
 أول صورة لهلال رمضان تم توثيقها من المملكة قبل قليل بتقنية التصوير الفلكي
أبرز المواد
 “مدن”: ارتفاع أعداد تصاريح التجول للمصانع المستثناة بالرياض لأكثر من 20 ألفاً
أبرز المواد
 الأولمبية السعودية تتقدم رسمياً لاستضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030
أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية يصدر قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً في المملكة

وزير الصناعة والثروة المعدنية يصدر قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً في المملكة

أبرز المواد
فرق التقصي الوبائي بصحة نجران تواصل حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة

فرق التقصي الوبائي بصحة نجران تواصل حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة

منطقة نجران
الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد

الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد

منطقة نجران
الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توزيع السلال الغذائية

الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توزيع السلال الغذائية

منطقة الرياض

وزير الصناعة والثروة المعدنية يصدر قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً في المملكة

وزير الصناعة والثروة المعدنية يصدر قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً في المملكة
http://almnatiq.net/?p=856760
المناطق - واس

أصدر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعاً بمساحة تقارب 4000 كم2، وذلك في ضوء تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030.
وتتوزع هذه المواقع في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران، حيث تم تخصيص 12 موقعاً لخام الذهب، و12 موقعاً لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.
وبتحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة تتمكن الوزارة من تحقيق جملة أهداف من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية التي حبا الله بها أراضي المملكة.
يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن – مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين – , تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع ليتم لاحقاً طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.

روابط ذات صلة

أول صورة لهلال رمضان تم توثيقها من المملكة قبل قليل بتقنية التصوير الفلكي

أول صورة لهلال رمضان تم توثيقها من المملكة قبل قليل بتقنية التصوير الفلكي
“مدن”: ارتفاع أعداد تصاريح التجول للمصانع المستثناة بالرياض لأكثر من 20 ألفاً

“مدن”: ارتفاع أعداد تصاريح التجول للمصانع المستثناة بالرياض لأكثر من 20 ألفاً
الأولمبية السعودية تتقدم رسمياً لاستضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030

الأولمبية السعودية تتقدم رسمياً لاستضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*