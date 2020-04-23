احدث الأخبار

نقطة فرز بصري يقدمها الهلال الأحمر بالجوف لمنسوبي شرطة المنطقة
منطقة الجوف
 “سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في الرياض والخرج
أبرز المواد
 “التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار للتدريب تعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة ( حاور ) عن بعد
محليات
 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تنظم ملتقى جامعة المجمعة الافتراضي المجتمعي الأول
منطقة الرياض
 المعجل يكشف تفاصيل الثلاث مبادرات الإضافية للصندوق الصناعي لدعم المنشآت الصناعية في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يصدر قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً في المملكة
أبرز المواد
 فرق التقصي الوبائي بصحة نجران تواصل حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة
منطقة نجران
 الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد
منطقة نجران
 الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توزيع السلال الغذائية
منطقة الرياض
نقطة فرز بصري يقدمها الهلال الأحمر بالجوف لمنسوبي شرطة المنطقة

نقطة فرز بصري يقدمها الهلال الأحمر بالجوف لمنسوبي شرطة المنطقة

منطقة الجوف
“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في الرياض والخرج

“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في الرياض والخرج

أبرز المواد
“التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها

“التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها

أبرز المواد
وزارة الداخلية: تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً

وزارة الداخلية: تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً

أبرز المواد

المعجل يكشف تفاصيل الثلاث مبادرات الإضافية للصندوق الصناعي لدعم المنشآت الصناعية في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا

المعجل يكشف تفاصيل الثلاث مبادرات الإضافية للصندوق الصناعي لدعم المنشآت الصناعية في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=856762
المناطق - واس

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، التفاصيل التنفيذية لاستفادة عملاء الصندوق من الثلاث مبادرات الإضافية الجديدة التي أطلقها الصندوق لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر إعادة جدولة أو هيكلة القروض والتي تحل أقساطها خلال 2020م، على جميع مصانع الصغيرة والطبية والمتوسطة من عملاء الصندوق لدعم جهود الدولة – أيّدها الله – للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فايروس كورونا.
وأوضح أن مبادرة تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، تأتي استكمالا لمبادرة الصندوق في تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية.
وقال المعجل: إن مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جاءت بشروط استحقاق ميسرة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق، مشيراً إلى أن عملاء الصندوق لا يحتاجون إلى التقديم للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يتم العمل حاليا على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين من العملاء لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.
وأفاد أن المبادرة الثالثة “دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية” فتأتي لتمويل نفقات المواد الخام لجميع الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء السعودية، حيث سيتم العمل على دراسة ملفات جميع الشركات المتقدمة عن طريق موقع الصندوق الصناعي في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية وتحديد المبلغ المتوقع لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام لمدة تصل إلى 6 أشهر.
الجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي قام بإعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز النصف مليار ريال ضمن مبادرة الصندوق لتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي، بالإضافة لتأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

روابط ذات صلة

“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في الرياض والخرج

“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في الرياض والخرج
“التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها

“التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها
وزارة الداخلية: تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً

وزارة الداخلية: تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*