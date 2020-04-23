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تحت عنوان : (مسؤوليتنا في أزمة كورونا)

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تنظم ملتقى جامعة المجمعة الافتراضي المجتمعي الأول

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تنظم ملتقى جامعة المجمعة الافتراضي المجتمعي الأول
http://almnatiq.net/?p=856765
المناطق - المجمعة

 
استكمالاً لجهود جامعة المجمعة بكافة وحداتها في إدارة أزمة جائحة كورونا والتعامل معها وفق الدور المنوط بها في خدمة أفراد المجتمع، وتقديم الخدمات التوعوية والأكاديمية في إطار ما وجهت به القيادات بدولتنا المباركة، تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ملتقى جامعة المجمعة الافتراضي المجتمعي الأول تحت عنوان : مسؤوليتنا في أزمة كورونا ، والذي يستهدف أفراد المجتمع على المستوى الوطني، ويهدف الملتقى إلى رفع  وعي أفراد المجتمع حيال القضايا المتعلقة بأزمة كورونا ، وكذلك إكساب الحاضرين لبعض المعارف والمهارات الاجتماعية والصحية والتقنية للتعامل مع الأزمة.
وقد صرح سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر- المشرف العام على الملتقى- الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي أن هذا الملتقى يأتي بتوجيهات وبرعاية كريمة من معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن تأكيداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وإدارة أزماته بطريقة علمية تواكب ما تزخر به الجامعة من إمكانات مادية وبشرية .
 ويستمر الملتقى لمدة يومين خلال الفترة من 3 إلى 4/9/1441هـ ، ويتم من خلاله تناول مجموعة من المحاور العلمية التي تقدم آليات إيجابية للتعامل مع الجائحة ، ورفع الوعي المجتمعي حولها، وتشمل تلك المحاور مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع في ظل الأزمة الراهنة، كالسلامة الشخصية في ضوء أزمة كورونا، والتطبيقات والحلول التقنية في ضوء الأزمات، والاستثمار في العقول وتطوير الذات، وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تمثل حاجة مجتمعية في ضوء الوضع الراهن.
ويفتتح الملتقى – بمشيئة الله – الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 3 رمضان ، ويبدأ بكلمة من سعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري ، يليها كلمة سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، ثم تبدأ الجلسات التي يديرها ويشارك بها نخبة من الأكاديميين بجامعة المجمعة.
وفي ختام تصريحه أكد د.الشريوفي أن جامعة المجمعة إذ تطرح هذه المبادرة لأفراد المجتمع على المستوى الوطني فإنها تساهم في منظومة الدعم والرعاية المجتمعية التي تقدمها دولتنا المباركة على كافة المستويات لأبناء وطن يستحق.
رابط الملتقى ليوم الأحد https://cutt.us/mueduS
رابط الملتقى ليوم الاثنين https://cutt.us/mueduM

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