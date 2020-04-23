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بعد أن رصدت جوائز بقيمة (48 ) الف ريال

أكاديمية الحوار للتدريب تعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة ( حاور ) عن بعد

أكاديمية الحوار للتدريب تعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة ( حاور ) عن بعد
http://almnatiq.net/?p=856768
المناطق - الرياض

اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مساء أمس الاربعاء ٢٩ /٨ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢٠م ، مسابقة ( حاور ) عن بعد والتي شارك فيها (٩٦) شابا وشابة من مختلف مناطق المملكة ، حيث رصد المركز عدداً من الجوائز للمسابقة تبلغ قيمتها (48000) ريال .
وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي :

الفائزين بالمركز الأول المجموعة الرابعة والمكونة من : أحمد عبدالرحمن الحسياني ، خالد محمد الحديثي ، عبدالله محمد العيبان ، عبدالملك سلطان باهبري ، فيما حصل على المركز الثاني المجموعة الثانية وهم عمر علاء ناجي ، أحمد محمد اللعبون ، محمد عبدالله الماجد ، زياد عبدالرحمن الهذلول ، وحصل على المركز الثالث المجموعة السادسة والمكونة من عبدالله أحمد الطائفي ، أحمد محمد الأسمري ، عبدالمجيد احمد الطائفي ، محمد علي العاصمي .

اما الفائزات فقد حصلت المجموعة الرابعة على المركز الأول وهم: لين عبدالله التميمي ، لميس عبدالله التميمي ، شيخة عايض السبيعي ، شهد شكري البكري ، فيما حصل على المركز الثاني المجموعة التاسعة وهم: ريناد عبدالرحمن الحميدي ، لينا إبراهيم الحبيب ، هيا حمدي العنزي ، ومنار سعد العامر ، ، فيما حصل على المركز الثالث المجموعة الثانية وهم : نورة عبدالعزيز الشيباني ، ريم مفرح الحمادي ، الهنوف سعود العتيبي ، حصة سفر الدلبحي ،

وحظيت مسابقة “حاور” عن بعد باهتمام كبير من الشباب والشابات منذ إعلان انطلاق المسابقة،.
ويسعى المركز من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب والشابات على التفاعل مع مشروع الحوار الوطني، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع . يذكر أن فعاليات المسابقة نفذت عبر برنامج زوم ( عن بعد ) عبر غرفتين بحيث تضم كل غرفة عدد من الفرق وعدد من لجان تحكيم المسابقة .

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