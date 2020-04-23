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الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=856771
المناطق - الرياض

هنأت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بمناسبة دخول رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وسلامة، ودعت الى ضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال هذا الشهر الفضيل (لا قدر الله) أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.
وقد اطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في الرابع من ابريل الجاري حملة تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا ركزت فيها على العديد من الموضوعات التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي والتي اشتملت على بعض المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم سواء كانت في المطابخ المنزلية ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند اعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأوصى الدفاع المدني ربات المنازل بالحذر عند ممارسة القلي بالزيت لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وابعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال.
مع أهمية التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام ومنها استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.
كما يؤكد على أهمية عدم ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها.
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ متمنين السلامة للجميع.

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