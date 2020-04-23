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“التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها

“التقاعد” تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها
http://almnatiq.net/?p=856778

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخميس الموافق 23 أبريل معاشات شهر أبريل في الحسابات البنكية لعملائها.
وبينت المؤسسة أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر أبريل بلغ أكثر من 7 مليارات ريال صرفت لأكثر من مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.
مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم صرف معاشات هذا الشهر (أبريل 2020) لتصرف في اليوم الثالث والعشرين من الشهر بدلاً عن موعد الصرف المجدول في السادس والعشرين من الشهر تسهيلاً على عملائها مع دخول شهر رمضان المبارك ومراعاة لتحقيق مصالحهم، ودعماً لجهود الدولة المباركة في التصدي لجائحة كورونا.

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