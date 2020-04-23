نقطة فرز بصري يقدمها الهلال الأحمر بالجوف لمنسوبي شرطة المنطقة

المناطق - الجوف

قام فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف صباح اليوم الخميس بمبادرة إقامة نقطة فرز بصري لمنسوبي شرطة المنطقة بمقر المديرية بمدينة سكاكا .

‏وتأتي هذه المبادرة تفعيلا للمشاركة المجتمعية التي أطلقتها ⁧‫اوقاف الشاكرين‬⁩ بالتعاون مع الهيئة لتأمين نقاط فرز وفحص أولي للوقاية من فايروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد COVID-19 لعدد من الجهات الحكومية والخاصة .

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإقامة مثل هذه الفعاليات للحد من إنتشار هذه الجائحة وتقديم كل الخدمات الطبية وتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة لإستخدام ادوات التعقيم وطريقة التخلص الآمنة من وسائل الحماية الشخصية .