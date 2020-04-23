وزارة العدل : 70 ألف عملية توثيق..معظمها وكالات.. وقيمة الإفراغات تتجاوز 152 مليون ريال

المناطق - واس

رصدت مؤشرات وزارة العدل نحو 70 ألف عملية توثيق (إصدار وكالات وإفراغ عقارات) خلال الفترة من 21 رجب المنصرم حتى 26 شعبان الجاري، وجميع العمليات نفذها المستفيدين عن بعد من خلال بوابة ناجز najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

وقالت الوزارة أن الوكالات الصادرة عن بوابة ناجز تقارب الـ28 ألف وكالة، فيما ألغى المستفيدين من منازلهم قرابة الـ22 ألف وكالة، في حين أصدر مركز التواصل الموحد أكثر من 3 آلاف وكالة.

وفيما يتعلق بتوثيق العقارات، كشفت المؤشرات عن تسجيل 1153 طلب لنقل الملكية العقارية إلكترونيا، بإجمالي مبالغ تجاوز الـ152 مليون ريال، منها 679 طلب مكتمل وبلغ مجموع الأموال للطلبات المكتملة 86.5 مليون ريال، ويجري العمل على استكمال الطلبات غير المكتملة من قبل أطراف العملية.

وسجلت عمليات التوثيق التي نفذها الموثقون والموثقات المرخصون من وزارة العدل ارتفاعا كبيرا خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية، وصل إلى ما يقارب الـ16 ألف عملية.

وتساهم البنية الرقمية لمنظومة وزارة العدل، في تسهيل الحصول على أكثر من 120 خدمة إلكترونية عدليّة عبر بوابة “ناجز” في قطاعات القضاء، والتوثيق، والتنفيذ، والمحاماة.

ووضعت وزارة العدل كافة إمكاناتها لمساعدة الجهات الأخرى في تنفيذ توصيات الأجهزة الصحية الهادفة لإكمال مختلف المتطلبات في هذه الظروف (عن بعد) وسخرت كافة امكاناتها التقنية لمواجهة الطلبات وذلك مع استمرار تعليق الحضور إلى المحاكم وكتابات العدل.