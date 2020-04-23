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توزيع “300” حقيبة وقائية على الأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

توزيع “300” حقيبة وقائية على الأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=856798
المناطق - الرياض

نفذت إدارة الإشراف على الفروع الإيوائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع بنك ساب مبادرة مجتمعية استهدفت اكثر من 300 مستفيد ومستفيدة من دور الأيتام ومراكز التأهيل الشامل بالمنطقة .

وتتضمن المبادرة توزيع حقائب وقائية على المستهدفين تحتوي على كافة المستلزمات الصحية الضرورية لتفادي الإصابة بالفايروس او العدوى مثل ” الكمامات والقفازات الطبية والمعقمات ” بالإضافة إلى دليل توعوي وارشادي يوضح الطرق الصحيحة للوقاية من هذا الوباء ومنع تفشيه وانتشاره.

تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات التي ينفذها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وضمن إطار الشراكات المجتمعية التي تهدف في مجملها الى خدمة كافة الفئات المشمولة بالرعاية من الجنسين داخل فروع الإيواء .

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