احدث الأخبار

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير
أبرز المواد
 لقاء علمي بجامعة القصيم لمناقشة تضمين جائحة كورونا في مناهجنا التعليمية
منطقة القصيم
 القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الجمعة غرة شهر رمضان
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يوفر الأثاث المدرسي لـ 8 آلاف طالب وطالبة في المهرة وسقطرى
أبرز المواد
 توزيع “300” حقيبة وقائية على الأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
منطقة الرياض
 وزارة العدل : 70 ألف عملية توثيق..معظمها وكالات.. وقيمة الإفراغات تتجاوز 152 مليون ريال
أبرز المواد
 رصد هلال رمضان في تمير وحوطة سدير
أبرز المواد
 نقطة فرز بصري يقدمها الهلال الأحمر بالجوف لمنسوبي شرطة المنطقة
منطقة الجوف
إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

أبرز المواد
لقاء علمي بجامعة القصيم لمناقشة تضمين جائحة كورونا في مناهجنا التعليمية

لقاء علمي بجامعة القصيم لمناقشة تضمين جائحة كورونا في مناهجنا التعليمية

منطقة القصيم
القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد

استفادت منه 32 منشأة تعليمية في المحافظتين

“إعمار اليمن” يوفر الأثاث المدرسي لـ 8 آلاف طالب وطالبة في المهرة وسقطرى

“إعمار اليمن” يوفر الأثاث المدرسي لـ 8 آلاف طالب وطالبة في المهرة وسقطرى
http://almnatiq.net/?p=856804
المناطق - الرياض

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعين لتأثيث 32 مدرسة في كل من محافظة المهرة ومحافظة سقطرى، لخدمة ما يزيد عن 8 آلاف طالب وطالبة سنوياً في كلتا المحافظتين، ضمن إطار مشاريعه الداعمة لقطاع التعليم في اليمن.
فبحضور محافظ سقطرى رمزي محروس، وقائد قوات الواجب السعودي في المحافظة العميد الركن عبد الرحمن بن سلمان الحجي، وقائد اللواء الثالث الدفاع الساحلي العميد سعد سالم، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة الأستاذ أحمد إبراهيم الثقلي، احتفل مكتب التربية والتعليم في سقطرى صباح اليوم بتدشين مشروع تجهيز 27 مدرسة في محافظة سقطرى بالأثاث المدرسي.
وثمّن محروس مشاريع التعليم التي يعمل عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة، والتي تشمل إنشاء 4 مدارس، وتزويد مكتب التربية بالكتب المدرسية، إذ اعتبرها مشاريع ذات أولوية وقال: “هذا ليس أول مشروع ندشنه مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولن يكون الأخير بإذن الله، سعيدون بدعم البرنامج للقطاع التعليمي، حيث أنه من القطاعات التي تعاني منها المحافظة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن”.
وأكد محروس بإشارته إلى وجود مشاريع سيتم تدشينها في القريب العاجل أن السلطة المحلية في سقطرى سوف تذلل الصعاب لمختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة، رافعًا تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، كما خصّ بالشكر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر لتوليته اهتمامًا بالغًا للمشاريع في المحافظة.
وتضمنت أعمال التأثيث في محافظة سقطرى سد احتياج 27 مدرسة من المقاعد والطاولات الدراسية، الأمر الذي سوف يعود بالنفع على أكثر من 4000 طالب وطالبة في المحافظة.
أما في محافظة المهرة، فقد تضمنت أعمال التجهيز توزيع فريق البرنامج للأثاث على الفصول والمكاتب والمرافق المدرسية بما يشمل كافة مستلزماتها من طاولات وكراسي للفصول ومختبرات وسبورة لكل فصل، بالإضافة إلى تزويد غرف المعلمين والإداريين بمكاتب وأرفف وطاولات اجتماعات، وذلك في 5 منشآت تعليمية وهي : مدرسة الطائف في المسيلة، ومدرستي الرياض والدرعية في الغيظة، ومدرسة مكة المكرمة في حوف، ومدرسة المدينة المنورة في سيحوت، ومن المتوقع أيضًا أن تخدم المدارس التي يجهّزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة ما يقارب 4000 مستفيد.
وتهدف مشاريع تجهيز وبناء المدارس النموذجية التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي سقطرى والمهرة إلى تحسين البيئة الدراسية، والرفع من كفاءة فرص التعلّم الجيدة سعياً لتوفيرها لجميع الطلاب والطالبات، وذلك من خلال بناء مدارس مدعومة بالمرافق التعليمية من ملاعب ومختبرات وساحات تدعم الأنشطة اللا صفيّة، وتضمن اكتساب الطلاب والطالبات للمهارات المعرفية بمواصفات ومقاييس عالية تؤمّن للطلاب والطالبات مسيرة دراسية قيّمة.

روابط ذات صلة

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير
القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*