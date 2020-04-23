احدث الأخبار

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير
أبرز المواد
 لقاء علمي بجامعة القصيم لمناقشة تضمين جائحة كورونا في مناهجنا التعليمية
منطقة القصيم
 القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الجمعة غرة شهر رمضان
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يوفر الأثاث المدرسي لـ 8 آلاف طالب وطالبة في المهرة وسقطرى
أبرز المواد
 توزيع “300” حقيبة وقائية على الأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
منطقة الرياض
 وزارة العدل : 70 ألف عملية توثيق..معظمها وكالات.. وقيمة الإفراغات تتجاوز 152 مليون ريال
أبرز المواد
 رصد هلال رمضان في تمير وحوطة سدير
أبرز المواد
 نقطة فرز بصري يقدمها الهلال الأحمر بالجوف لمنسوبي شرطة المنطقة
منطقة الجوف
إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

أبرز المواد
لقاء علمي بجامعة القصيم لمناقشة تضمين جائحة كورونا في مناهجنا التعليمية

لقاء علمي بجامعة القصيم لمناقشة تضمين جائحة كورونا في مناهجنا التعليمية

منطقة القصيم
القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد

أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع

أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع
http://almnatiq.net/?p=856811
الدمام - فهد المريخي

‏‎أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والتقاطعات في المنطقة الشرقية، واستفادتها من فترة منع التجول وانخفاض الحركة المرورية في معالجة وصيانة الشوارع الرئيسية والتقاطعات الداخلية في الأحياء، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً لمواصلة العمل لإنجاز هذه الأعمال وفق ما هو مخطط لها، مع الحرص على متابعة الجودة والتزام المقاولين بتعليمات السلامة، والاستجابة للبلاغات وفق الإمكانيات، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق في جهودهم.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية وضمن خططها لتحسين المشهد الحضري، قد شرعت في الاستفادة من فترات منع التجول بإجراء أعمال الصيانة والتحسين لعدد من الطرق والشوارع الحيوية في المنطقة الشرقية، بهدف رفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، سعياً لتحقيق جودة الحياة، ومواكبة التوسع العمراني في مختلف الأحياء، وإيجاد شبكة طرق تحظى بأعلى معايير الجودة والسلامة لسالكيها.
يشار أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل جهودها في دعم ومساندة الجهات المعنية للحد من انتشار من فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر فرقها الرقابية وجولاتها التفتيشية، بالإضافة إلى مبادراتها الأخرى لفتح عدد من الأسواق للخضار والفاكهة في أحياء وتجمعات المنطقة الشرقية، والتي وصلت إلى 7 أسواق مؤقتة، تحظى برقابة مستمرة وإجراءات احترازية مكثفة.

روابط ذات صلة

بر الاحساء تدعم الأسر المتضررة ضمن مبادرة “غذاؤنا واحد” الممولة من الصندوق المجتمعي

بر الاحساء تدعم الأسر المتضررة ضمن مبادرة “غذاؤنا واحد” الممولة من الصندوق المجتمعي
” ترميم” تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلا للأسر المحتاجة والمتعففة

” ترميم” تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلا للأسر المحتاجة والمتعففة
تدشين المتجر الالكتروني لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء

تدشين المتجر الالكتروني لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*