أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع

الدمام - فهد المريخي

‏‎أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والتقاطعات في المنطقة الشرقية، واستفادتها من فترة منع التجول وانخفاض الحركة المرورية في معالجة وصيانة الشوارع الرئيسية والتقاطعات الداخلية في الأحياء، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً لمواصلة العمل لإنجاز هذه الأعمال وفق ما هو مخطط لها، مع الحرص على متابعة الجودة والتزام المقاولين بتعليمات السلامة، والاستجابة للبلاغات وفق الإمكانيات، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق في جهودهم.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية وضمن خططها لتحسين المشهد الحضري، قد شرعت في الاستفادة من فترات منع التجول بإجراء أعمال الصيانة والتحسين لعدد من الطرق والشوارع الحيوية في المنطقة الشرقية، بهدف رفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، سعياً لتحقيق جودة الحياة، ومواكبة التوسع العمراني في مختلف الأحياء، وإيجاد شبكة طرق تحظى بأعلى معايير الجودة والسلامة لسالكيها.

يشار أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل جهودها في دعم ومساندة الجهات المعنية للحد من انتشار من فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر فرقها الرقابية وجولاتها التفتيشية، بالإضافة إلى مبادراتها الأخرى لفتح عدد من الأسواق للخضار والفاكهة في أحياء وتجمعات المنطقة الشرقية، والتي وصلت إلى 7 أسواق مؤقتة، تحظى برقابة مستمرة وإجراءات احترازية مكثفة.