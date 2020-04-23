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القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الجمعة غرة شهر رمضان

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خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد

القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

القيادة تبعث برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=856826
المناطق - واس

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والإزدهار.

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خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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