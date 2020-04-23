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الصبيح مديرا للعلاقات والتوعية بصحة الرياض

الصبيح مديرا للعلاقات والتوعية بصحة الرياض

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الصبيح مديرا للعلاقات والتوعية بصحة الرياض

الصبيح مديرا للعلاقات والتوعية بصحة الرياض
http://almnatiq.net/?p=856854
المناطق - الرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارا إداريا يقضي بتكليف الأستاذ ابراهيم بن عبدالرحمن الصبيح مديراً لادارة العلاقات والتوعية الصحية ، بالاضافة إلى عمله مديرا للتواصل الداخلي .
وقد عبر الصبيح عن بالغ شكره وتقديرة لمدير عام صحة الرياض على ثقته الغالية التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بالرقي والتقدم في الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من خدمات “صحة الرياض” .

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