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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

منطقة جازان
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=856866
المناطق - فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سمو الأمير محمد بن ناصر : يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأنتم متمتعين بالصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا في ظل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع بإذن الله , وأن يحفظكم ويرعاكم .

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