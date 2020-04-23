سمو نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

جازان _ فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال نائب أمير منطقة جازان : ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات” ، وأن يرفع عن وطننا هذه الجائحة وعن المسلمين والعالم والجميع بصحة وعافية ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة التي اثبتت للعالم دور المملكة القيادي والسبّاق من خلال القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع -بإذن الله- في هذه مثل الظروف .