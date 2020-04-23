ألوان الفن تقدم حزمة من البرامج الترفيهية عبر قناتها على اليوتيوب للآسر

مكه المكرمة _ عادل الزهراني

حولت مؤسسة ألوان الفن للفعاليات الترفيهية بوصلتها تجاه قناتها عبر اليوتيوب بعد توقف النشاطات والفعاليات الترفيهية بسبب مرض فيروس (كورونا) لمواكبة احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك من خلال حزمة من البرامج والفعاليات الموجهة لكافة أفراد الأسرة.

وقال المدير العام للمؤسسة حامد القرشي إن المؤسسة استعدت منذ وقت مبكر لهذا الشهر الفضيل من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات المختلفة والتي ستبث عبر القناة وعبر حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن هذه البرامج تركز على تنمية مدارك كافة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وصغار السن علاوة على إثراء حصيلتهم الثقافية والمعرفية وأشغال وقت فراغهم خلال أوقات الحظر المنزلي .

وأضاف قائلا إن جائحة مرض فيروس كورونا شدة سوف تزول بأمر الله قريبا مشيرًا إلى ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين بتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بالالتزام وعدم الخروج من المنازل لمكافحة هذا المرض.