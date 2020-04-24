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أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=856880
المناطق _ تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه و باسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه: يشرفني أن أرفع لكم ياخادم الحرمين الشريفين باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك , سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة , والله يحفظكم ويرعاكم سيدي .
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال سموه : يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك , سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم,

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