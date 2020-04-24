أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بشهر رمضان المبارك

المناطق _ فلاج الشعيفاني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عن الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .