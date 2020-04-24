الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة باسمه واسم منسوبي المركز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وشعب المملكة الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا معاليه الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام و يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يرفع سبحانه جائحة الوباء عن بلادنا وبلاد الإسلام، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.