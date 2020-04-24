احدث الأخبار

إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بشهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية للدعاة: أبرزوا محاسن هذه الدولة العظيمة فأنتم على المحك
أبرز المواد
 الممثل الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من احتمال ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 ألوان الفن تقدم حزمة من البرامج الترفيهية عبر قناتها على اليوتيوب للآسر
منطقة مكة المكرمة
 “السجون” تحذر المواطنين من تطبيق “فرجت”
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 سماحة مفتي عام المملكة يهنئ القيادة والمواطنين وعموم المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب هنأه خلاله بحلول شهر رمضان
أبرز المواد
إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا

إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا

أبرز المواد
الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بشهر رمضان المبارك

أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بشهر رمضان المبارك

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية للدعاة: أبرزوا محاسن هذه الدولة العظيمة فأنتم على المحك

وزير الشؤون الإسلامية للدعاة: أبرزوا محاسن هذه الدولة العظيمة فأنتم على المحك

أبرز المواد

إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا

إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=856896

إنضمت بطولة أوروبا لألعاب القوى إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار إلغائها بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.
وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 25 و30 أغسطس المقبل في باريس، لكن تفشي فيروس “كوفيد – 19” أدى الى إلغائها، لتنضم بذلك إلى الألعاب الأولمبية الصيفية التي أرجئت لمدة عام حتى صيف 2021م، ما تسبب أيضاً بترحيل بطولة العالم لألعاب القوى من صيف 2021م إلى صيف 2022م (ستبقى في مدنية يوجين الأميركية).
واتخذ قرار إلغاء بطولة أوروبا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة المنظمة، سبقته محادثات عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى ووزارتي الرياضة والداخلية واللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على الأحداث الكبرى.
وقال رئيس اللجنة المنظمة، جان غراسيا: “حاولنا كل شيء حقا، لقد أملنا جميعا أن يتحسن الوضع بسرعة للأسف، هذا الأمر لم يحصل، حتى أننا طلبنا من اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي (لألعاب القوى) إجراء تقييم للتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنظيم هذا الحدث ولقد درسنا جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تقليل عدد الرياضيين لكل مسابقة أو الفصل بين المتفرجين (بمقعد شاغر)”.
وعلى غرار غالبية الرياضات، تأثرت ألعاب القوى بتفشي “كوفيد – 19″، وقد أعلن منظمو الدوري الماسي اليوم تأجيل لقاءين إضافيين مقررين في يونيو، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة موسمية لـ “أم الألعاب” إلى ثمانية.
واشار المنظمون في بيان الى تأجيل لقائي يوجين في الولايات المتحدة في 7 يونيو وباريس في 13 يونيو.

روابط ذات صلة

الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بشهر رمضان المبارك

أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بشهر رمضان المبارك
وزير الشؤون الإسلامية للدعاة: أبرزوا محاسن هذه الدولة العظيمة فأنتم على المحك

وزير الشؤون الإسلامية للدعاة: أبرزوا محاسن هذه الدولة العظيمة فأنتم على المحك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*