البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق يعلن الانتهاء من أعمال الحصر

المناطق _ تبوك

أنهى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” اليوم مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.

وتأتي هذه المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيداً لاستلام العقارات من الملاك.

وسيعمل برنامج”تنمية” على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم للتأكد من تحسن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.