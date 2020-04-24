نائب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عن الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.