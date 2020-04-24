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نائب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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نائب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=856907
المناطق _الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عن الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

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