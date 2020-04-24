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جلسة تدريبية افتراضية لجمعية الكشافة عن التطوع والفرص التطوعية

جلسة تدريبية افتراضية لجمعية الكشافة عن التطوع والفرص التطوعية

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جلسة تدريبية افتراضية لجمعية الكشافة عن التطوع والفرص التطوعية

جلسة تدريبية افتراضية لجمعية الكشافة عن التطوع والفرص التطوعية
http://almnatiq.net/?p=856910
الرياض _ مبارك الدوسري

نظمت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم جلسة افتراضية عن التطوع والفرص التطوعية ، ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في إطار تفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا .
وتضمنت الجلسة التي قدمها المدرب المعتمد في العمل التطوعي علي بن عبدالله الغانم التعريف بمفهوم العمل التطوعي ، وأهميته ومكانته في الإسلام ، وأصالة التطوع في المجتمع السعودي ، وأهم المفاهيم الحديثة حول العمل التطوعي ، و فوائد ومكتسبات العمل التطوعي للفرد والمجتمع والمنظمات .
كما تضمنت الجلسة التعريف بأنواع ومجالات التطوع ومستويات المتطوعين في الميدان ، وتصميم الفرص التطوعية وآليات عرضها وتقديمها للراغبين في التطوع ، واختتمت بالحديث عن منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيفية التسجيل فيها والاستفادة من الفرص التطوعية المعروضة فيها .

 

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