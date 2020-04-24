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وصفة من ترامب لتدمير الفيروس التاجي في دقيقة واحدة

وصفة من ترامب لتدمير الفيروس التاجي في دقيقة واحدة
http://almnatiq.net/?p=856927
المناطق - وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة”، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس “تعيق انتشار الفيروس التاجي”، ولكن فقط في الطقس الدافئ.

ووصفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس انتشار عدوى “كوفيد -19” رسميا بالجائحة، وأعلنت أحدث بياناتها تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة في العالم، ووفاة أكثر من 175 ألف شخص.

 

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