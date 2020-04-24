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أمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على عدد من مناطق المملكة

أمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=856930
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على مناطق (الرياض ، القصيم ، جازان ، نجران، الباحة ، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي شرقيه الى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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