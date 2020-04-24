50 مسؤولاً أميركياً في رسالة لترمب: إيران تشكل خطراً كبيراً

المناطق - وكالات

في رسالة تم توجيهها يوم الأربعاء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتهم 50 من كبار المسؤولين والخبراء الأميركيين السابقين في الشأن الإيراني، طهران باستخدام COVID-19 كسبب للضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات مع الاستمرار في إنفاق الأموال لتمويل الأنشطة الخبيثة في المنطقة. وقالت الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً إن المساعدات الإنسانية لإيران لا تتأثر بالعقوبات.

ودعت الرسالة ترمب إلى “مضاعفة حملة الضغط القصوى لإجبار طهران على إنفاق الأموال على الشعب الإيراني، وليس على طموحات نووية واضطهاد داخلي” وفقا لما أوردته وكالة أسيوشيتد برس الأميركية.

واندلعت التوترات بين واشنطن وطهران مرة أخرى الأربعاء مع قيام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صاروخ الىً الفضاء، والذي يمكن أن يكون نقطة لتطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى في البلاد. وهدد الرئيس دونالد ترمب “بتدمير” أي زوارق حربية إيرانية تضايق السفن الحربية.

وكان الإطلاق هو الأول للحرس الثوري، وكشف ما وصفه الخبراء بأنه برنامج فضاء عسكري سري يمكنه تسريع تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية. وقال مسؤولون أميركيون إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان القمر الصناعي الإيراني قد وضع بنجاح في المدار. واتهم كبير دبلوماسيي ترمب إيران بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وبعد إعلان إيران، كتب ترمب على تويتر ، من دون ذكر أي حادث محدد: “لقد أمرت البحرية الأميركية بتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر”.

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت البحرية الأميركية أن 11 زورقًا حربيًا بحريًا نفذت “نهجًا خطيرًا ومضايقًا” لسفن البحرية الأميركية وخفر السواحل في الخليج العربي. واستخدم الأميركيون مجموعة متنوعة من الوسائل غير المميتة لتحذير الزوارق الإيرانية، وغادرت هذه القوارب في النهاية.

وقال ترمب للصحفيين مساء الأربعاء في البيت الأبيض: “لا نريد لقواربهم الحربية أن تحيط بقواربنا، وأن تدور حول قواربنا وتقضي وقتًا ممتعًا، لن نصمت. … سنطلق عليها النار “.

وتصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق النووي الدولي بين طهران والقوى العالمية في 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وفي مايو الماضي، أرسلت الولايات المتحدة آلاف القوات الإضافية، بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى وحاملة طائرات، إلى الشرق الأوسط ردا على ما وصفته بالتهديد المتزايد للهجمات الإيرانية على المصالح الأميركية في المنطقة.

وفي البنتاغون يوم الأربعاء، رحب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هيتين بتغريدة ترمب كتحذير مفيد لإيران. وعلق على إطلاق الصاروخ إلى الفضاء يوم الأربعاء، قائلا إنه “مجرد مثال آخر على السلوك الإيراني الخبيث”. وقال هيتين إنه يعتقد أن الإيرانيين يفهمون ما يعنيه ترمب.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت التغريدة تعني أن تكرار حادث الأسبوع الماضي في الخليج سيتطلب ردا أميركيا قاتلا، قال هتين “يجب أن أكون قبطان السفينة من أجل اتخاذ هذا القرار”، وقال إن طبيعة الرد “تتوقف على الوضع وما يراه القبطان”.

وقال ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع في مؤتمر صحفي بالبنتاغون ردا على سؤال عن تغريدة الرئيس ، قائلا “أصدر تحذيرا مهما للإيرانيين، وما كان يؤكده هو أن جميع سفننا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس”.

وقد يكون لإطلاق الصاروخ إلى الفضاء آثار أكبر على الصراع مع إيران. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن طهران تهدف إلى تطوير إيران للصواريخ البالستية عابرة القارات التي يمكن أن تهدد الولايات المتحدة.

وقال هيتين إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإطلاق قد نجح في وضع قمر صناعي في المدار. وقال إن تكنولوجيا التتبع الأميركية أظهرت أن مركبة الإطلاق قد قطعت “مسافة طويلة جدًا ، مما يعني أن لديها القدرة مرة أخرى على تهديد جيرانها وحلفائهم ، ونريد أن نتأكد من أنهم لا يمكنهم أبدًا تهديد الولايات المتحدة”.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الأمم المتحدة بحاجة إلى تقييم ما إذا كان إطلاق الفضاء يتفق مع قرارات مجلس الأمن. وقال بومبيو “لا أعتقد، وأعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما فعلته”.