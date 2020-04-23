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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=856942
المناطق - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة ، وتستمر حتى الساعة الـ7مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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