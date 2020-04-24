احدث الأخبار

سلطنة عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي
أبرز المواد
 الوفيات جراء كورونا تتجاوز 190 ألفا في العالم .. و ثلثي الوفيات في أوروبا
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.46%
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.08%
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 50 مسؤولاً أميركياً في رسالة لترمب: إيران تشكل خطراً كبيراً
أبرز المواد
 أكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني بالمملكة
أبرز المواد
 صدور البيان الختامي لاجتماع وزراء العمل في دول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 أمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 وصفة من ترامب لتدمير الفيروس التاجي في دقيقة واحدة
أبرز المواد
 وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار القصيم
أبرز المواد
سلطنة عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي

التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي

أبرز المواد
الوفيات جراء كورونا تتجاوز 190 ألفا في العالم .. و ثلثي الوفيات في أوروبا

الوفيات جراء كورونا تتجاوز 190 ألفا في العالم .. و ثلثي الوفيات في أوروبا

أبرز المواد
سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.46%

سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.46%

أبرز المواد

الوفيات جراء كورونا تتجاوز 190 ألفا في العالم .. و ثلثي الوفيات في أوروبا

الوفيات جراء كورونا تتجاوز 190 ألفا في العالم .. و ثلثي الوفيات في أوروبا
http://almnatiq.net/?p=856951
المناطق - وكالات

روابط ذات صلة

سلطنة عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا
التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي

التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي
سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.46%

سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.46%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*