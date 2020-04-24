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التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي

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التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي

التدريب التقني ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي
http://almnatiq.net/?p=856954
المناطق - واس

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الإحصاءات النهائية لأعداد المتدربين والمتدربين المستفيدين من برامج المؤسسة عبر منصة التدرب الإلكتروني في نهاية الفصل التدريبي الثاني، والذي بلغ (201,321 ) متدرباً ومتدربة بجميع المنشآت التدريبية الموزعة في مختلف مناطق المملكة.
وعبر معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن بالغ شكره وتقديره للمتدربين والمتدربات على مواظبتهم وتفاعلهم مع برامج التدرب الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وكذلك لجميع أعضاء الهيئة التدريبية بالمؤسسة وجميع الإدارات المختصة التي أسهمت في إنجاح العملية التدريبية عن بعد وذلك في الظروف الخاصة التي يعيشها العالم لمواجهة فيروس كورونا.
ووصل عدد الفصول الافتراضية المنفذة من خلال منصات التدرب الإلكتروني إلى (1,639,614) فصلاً افتراضياً، مسجلة بذلك عدد مرات حضور للمحاضرات من المتدربين والمتدربات بلغ ( 3,651,247 )، في حين بلغ عدد الشعبة التدريبية ( 52,748 ) شعبة تدريبية عن بعد يومياً ،ووصل عدد ساعات البث المباشر للمحاضرات إلى ( 5,160,532) ساعة بث.
كما وصل عدد مرات دخول المتدربين والمتدربات على منصة التدرب الإلكتروني عبر الهواتف الذكية وصل إلى ( 2,157,031)، وشارك أعضاء هيئة التدريب بتقديم ( 2,855,908 ) تقييمات واستبانات عن المنصة التدريبية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكملت استعداداتها لبدء التقييم النهائي عن بعد، يوم الأحد القادم على مدى أسبوعين، وذلك لجميع المتدربين والمتدربات بجميع المنشآت التدريبية في مختلف مناطق المملكة.

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