” سعود الطبية”: تخصيص وحدة متكاملة لاستلام الأدوية

المناطق - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالإدارة التنفيذية للشؤون الطبية عن آلية جديدة لتسليم الأدوية للمرضى؛ وذلك من خلال تخصيص وحدة متكاملة لتسليمها للمرضى بجوار بوابة 17 للمرضى المقيمين في مدينة الرياض .

وأشارت المدينة على لسان المدير التنفيذي للشؤون الطبية د.فيصل الأكلبي بأن هذا الإجراء يأتي تسهيلًا لبعض الحالات التي تستلزم استلامها للأدوية بنفس اليوم دون تأخير بالخطة العلاجية المتبعة للمريض.

وأفاد د.الأكلبي بأن الآلية الجديدة تشتمل على تجهيز أعداد معينة للوصفات المراد تسليمها من قبل إدارة الخدمات الصيدلانية، وبعد ذلك تقوم الإدارة التنفيذية المشاركة للشؤون المرضى بالتنسيق في إصدار “التصريح الصحي” خاص للذهاب للمدينة الطبية واستلام الوصفة والعودة للمنزل فقط.

واختتم د.الأكلبي تصريحه، مؤكدًا على أهمية تقديم أعلى معايير العناية الصحية للمرضى والمراجعين.

يُذكر أن المدينة تقدم خدمات صرف الدواء عن طريق إيصالها عبر شركات الشحن البريدي، وذلك ضمن تنوّع وسائل الصرف.