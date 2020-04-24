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ألمانيا تسجل أكثر من 149 ألف إصابة وأكثر من 5200 وفاة بفيروس كورونا

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ألمانيا تسجل أكثر من 149 ألف إصابة وأكثر من 5200 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 149 ألف إصابة وأكثر من 5200 وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=856966
المناطق - واس

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 149900 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2400 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استناداً إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.
وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5265 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 242 حالة في غضون 24 ساعة.
من جهته أوضح معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 106800 مصاب من فيروس كورونا.

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