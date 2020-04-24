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التحالف يعلن تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة شهر

التحالف يعلن تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة شهر
http://almnatiq.net/?p=856969
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ ( 15 شعبان 1441ه / 08 ابريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق ( 30 شعبان 1441 هـ / 23 ابريل 2020م) .
وقال العقيد المالكي: “إن قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين”.

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