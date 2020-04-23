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أمانة المدينة المنورة تطلق الخريطة التفاعلية للأنشطة التجارية وحدود الأحياء

أمانة المدينة المنورة تطلق الخريطة التفاعلية للأنشطة التجارية وحدود الأحياء

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أمانة المدينة المنورة تطلق الخريطة التفاعلية للأنشطة التجارية وحدود الأحياء

أمانة المدينة المنورة تطلق الخريطة التفاعلية للأنشطة التجارية وحدود الأحياء
http://almnatiq.net/?p=856972
المناطق - المدينة المنورة
أطلقت أمانة المدينة المنورة مُنتجا جديداً يحمل عنوان “الخريطة التفاعلية” مستهدفة من خلاله توفير المعلومة والخدمة بشكل سهل ومرن وتقديم أسهل الجسور للوصول للخدمات التجارية والمهنية والصحية المصرح لها بالعمل خلال فترة منع التجول.
وتقدم الخريطة التفاعلية خدمة مزدوجة يستفيد منها صاحب العمل وطالب الخدمة على حد سواء، حيث تمكن الخريطة المستفيد من بحث واستعراض الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة منع التجول، وكذلك الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت وأوقات عملها كما تمنح مقدم الخدمة من وضع معلومات إضافية عن المنتجات التي يرغب في عرضها.
وتمثل الخريطة التفاعلية محاولة ناجحة لإزالة ضبابية الأماكن عند المستفيدين – مواطنين كانوا أو مقيمين وتقريب المسافة بين الخدمة ومحتاجيها ومنح مقدم الخدمة على اختلاف نشاطه فرصة لبيان منتجه وتحديثه متى أراد.
الخريطة التفاعلية في 9 نقاط:
•  أطلقته امانة المدينة المنورة لخدمة المستفيد ومقدّم الخدمة .
•  استثمار نموذجي للتقنية في خدمة المواطن .
• يوفر المعلومة والخدمة للمواطن والمقيم بشكل سهل .
• يقدم أسهل الجسور للوصول للخدمات التجارية والمهنية والصحية المصرح لها بالعمل خلال منع التجول.
• خدمة مزدوجة يستفيد منها صاحب العمل وطالب الخدمة على السواء.
• تمكن الخريطة التفاعلية المستفيد من بحث واستعراض الأنشطة التجارية المسموح لها وقت الحظر
• يقدم الخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية وأوقات عملها.
5 مزايا لأصحاب المنشآت:
• تحديث البيانات وإضافة بيانات جديدة.
• عرض أوقات العمل وإيضاحها للمستخدم.
• عرض آلية وطرق خدمة التوصيل.
• منح المنشآت فرصة الإعلان عن خدمة تجهيز الطلب .
• بيان قنوات التواصل لدى المنشأة وتعريفها للجمهور.

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