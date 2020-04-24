مسؤول أممي : المنظمات الإنسانية تحتاج للتمويل العاجل لمواجهة كورونا

المناطق - واس

قال منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك إن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى المزيد من التمويل العاجل ،لمواصلة مواجهة فيروس كورونا (كوفيد ١٩) .

ودعا لوكوك في بيان له اليوم المانحين إلى التمويل السخي لكلا الاتجاهين ، مشيراً إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة للوباء وتكلفتها ٢ مليار دولار ، لم تتلقى حتى الآن سوى ٦٢٥ مليون دولار ، ومن بينها ٩٥ مليون دفعها صندوق الأمم المتحدة للطوارئ .

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية زادت مجهوداتها في تقديم المساعدات ، بدءاً من بناء سلاسل الإمدادات العالمية والجسور الجوية لنقل وتوفير المعدات الطبية والوقائية ، إضافة إلى نشر التوعية ودعم الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم في حربهم ضد الوباء ،كما لاتزال تواصل إغاثة ١١٧ مليون شخص شخص من العالقين في الصراعات ، والواقعين في الفقر المدقع ، والمتضررين من الكوارث الطبيعية.