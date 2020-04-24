إيران.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 88 ألفا ومعدلات الوفاة في ارتفاع

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http://almnatiq.net/?p=856985
المناطق - الرياض

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة، تم تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 88194، منهم 3121 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 93 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5574.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 66596، فضلا عن إجراء 399927 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وتظهر البيانات الجديدة، ارتفاع في منحى الإصابات اليومية عند 1168، في حين كانت 1030 أمس الخميس والإجمالي 87026.

كما أظهرت معدلات الوفيات اليومية، ارتفاعا طفيفا عند 93 من مستوى 90 أمس الخميس وكان إجمالي الوفيات في إحصائيات الخميس 5481.

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