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وكيل إمارة الرياض يدشن منصة مبادرة “خيرات الرياض”

وكيل إمارة الرياض يدشن منصة مبادرة “خيرات الرياض”
http://almnatiq.net/?p=856991
المناطق - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض دشن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم منصة مبادرة “خيرات الرياض” وذلك على الموقع الالكتروني لغرفة الرياض .
بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة بمباركة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري والغير ربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الأهلية والتعاونية، مقدماً معاليه شكره وامتنانه للمساهمين والمتبرعين من جهات وشركات وفاعلين خير في هذا البلد الكريم.
من جهته نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالدعم الكبير الذي تجده كافة القطاعات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، واشاد العجلان بتبني امارة منطقة الرياض لمبادرة خيرات الرياض، مشيرا الى انها تأتي في اطار اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض، بالأسر المحتاجة والعمالة.
وأكد العجلان ان غرفة الرياض حريصة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية والتنموية، وان هذه المرحلة من جائحة فيروس كورونا تستلزم الوقوف صفا واحد مع توجهات الدولة وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني والتوعوي، مشيدا بالتعامل الحكيم من قبل الجهات المعنية في معالج الوضع القائم وتعاون المواطنين والمقيمين مع التوجيهات والتعليمات الهادفة الى المحافظة على صحة الجميع .
يذكر ان مبادرة خيرات الرياض تتضمن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة المنقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/34NBMjF .
حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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