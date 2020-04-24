سحور رمضان.. أطعمة يجب تناولها وأخرى تجنبها

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يجب أن تضم سفرة السحور على الأطعمة والسوائل التي تعمل على تجنب العطش خلال نهار رمضان، والابتعاد عن التي تجعنا نشعر بالعطش.

اختيارك للأطعمة المتناولة في وجبة السحور من شأنه أن يؤثر على صيام يومك التالي، ولأهمية ذلك، جمعنا لك قائمة بأهم الأطعمة التي يجب التركيز عليها، وتلك التي يجب تجنبها.

أطعمة عليك تتناولها في السحور يجب أن تحتوي وجبة السحور الخاصة بك على:

1- البروتين

من المهم أن تتضمن وجبة السحور الخاصة بك على البروتين، فهو يساعدك بالشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، إذ تحتاج المعدة لفترة أطول من أجل هضمه.

إضافة إلى ذلك، فإن البروتين يساعد في توازن مستوى السكر في الدم، وهو من الأمور الهامة خلال الصيام الطويل.

2- الدهون الصحية

لا تقل وجبة السحور أهمية عن وجبة الإفطار في الأيام العادية، بالتالي من المهم أن تتضمن تلك العناصر الموجودة فيها مثل الدهون الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية تساعد في توازن مستويات السكر في الدم وبالتالي تساهم في صيام صحي أكثر.

من مصادر الدهون الصحية:

زيت الزيتون وجوز الهند.

الأفوكادو.

المكسرات.

بذور الشيا.

3- مضادات الأكسدة

من المهم أن تحتوي وجبة السحور الخاصة بك على مضادات الأكسدة بسبب أهميتها وفوائدها الصحية المختلفة.

فمضادات الأكسدة تحمي قلبك وتعزز من صحته وتقلل من خطر إصابتك بالسرطان والأمراض المختلفة، وخلال شهر رمضان وبسبب الصيام، يقل تناولك لها، لذا من الضروري تناولها على وجبة السحور.

بإمكانك العثور على مضادات الأكسدة في:

الكرز.

التوت.

التفاح.

المكسرات.

4- الحبوب الكاملة

لا تنسى تناول مصادر الحبوب الكاملة في وجبة السحور، فهي تساعدك بالشعور في الشبع لفترة أطول، وقلة الجوع لديك، كما تمدك بالطاقة اللازمة لإكمال يوم الصيام.

تحتوي الحبوب الكاملة على بعض الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم والمفيدة له مثل المغنيسيوم وفيتامين B.

من أهم مصادر الحبوب الكاملة:

الشوفان.

الكينوا.

الأرز البني

5- الفواكه والخضراوات

ركز على تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء والتي تقلل من خطر إصابتك بالجفاف.

جميع أنواع الخضراوات والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسمك إضافة إلى الألياف التي تقلل من خطر إصابتك بالإمساك نتيجة الصيام.

بإمكانك تناول الفواكه الغنية بالماء مثل:

الجريب فروت.

الشمام.

البطيخ.

اطعمة عليك تجنبها في السحور

بعد أن عرفت الأطعمة التي يجب أن تركز على تناولها في وجبة السحور، من المهم أن تتعرف على تلك التي يفضل تجنبها:

– الأطعمة المصنعة، كالبسطرمة واللانشون والبلوبيف تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة التي تسبب العطش خلال الصيام.

– الأطعمة الحارة، تعمل الأطعمة الغنية بالبهارات الحارة كالفلفل الحار والتوابل، على زيادة نسبة العطش خلال ساعات الصيام.

– الأطعمة المالحة، تناول الأطعمة المالحة كالسردين، والمخللات، أو الأطعمة المضاف إليها الكثير من الملح خلال وجبة السحور، يساعد على الاحساس بالعطش خلال الصيام.

– الأطعمة المقلية، تتسبب الأطعمة المقلية في منع امتصاص الجسم للمياه ما يؤدي الى العطش.

– الأطعمة المحفوظة، كالشيبسي والمشروبات الغازية يعتبر تناولهم على السحور من مسببات العطش في اليوم التالي.

– الحلويات الدسمة، تعمل على ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

– المشروبات والعصائر الرمضانية، يؤدي كثرة تناولها على السحور إلى الشعور بالعطش.