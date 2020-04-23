أمانة الشرقية تفتتح ثامن الأسوق “المؤقتة ” للخضار والفواكه في ضاحية الملك فهد بالدمام

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افتتحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة 01/09/1441هـ، ثامن الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات، في مركز الحي الثالث بضاحية الملك فهد بالدمام، على مساحة تبلغ بأكثر من 15 ألف متر مربع، ويضم بيع الخضار والفواكه والورقيات و التمور والبيض والدجاج المبرد، والذي يعمل في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بعد تهيئته خدمة لأهالي الحي، والذي تنفذه بلدية غرب الدمام.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية قامت بتجهيز الموقع ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية تخفيفاً لحدة الازدحام و للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أنه جرى مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضروات والفواكه، فيما سيتم متابعته من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في السوق، وتنظيم البسّاطين، و عمل خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات حرصا على صحة وسلامة مرتادي السوق وتلافياً للزحام.

وأكد رئيس بلدية غرب الدمام أن هذا السوق أقيم إنفاذا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية ومتابعة من قبل أمين المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالمنطقة لتخفيف حدة الازدحام عن باقي الأسواق.

