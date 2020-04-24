أداء أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام في شهر رمضان

أدت جموع المصلين اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالأيمان شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار سائلين الله عزوجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض مغاربها.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، حيث تعاقدت الرئاسة مع ٣ شركات وطنية ريادية في مجال التعقيم على أعلى المعايير الوقائية، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام ٧ غسلات يوميا بدلا من ٣ غسلات ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بعد بدقة عالية.

كما قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين بالاستفادة من آلاف الساعات العلمية الموثقة لأصحاب المعالي والفضيلة وذلك ببثها عبر الجهات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإطلاق عدد من الخدمات عن بعد كمقرأة الحرمين واستقبال أسئلة السائلين من خلال الحلول التقنية الممكنة.