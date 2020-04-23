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جامعة الجوف تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد

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جامعة الجوف تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد

جامعة الجوف تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=857015
المناطق - الجوف

ناقش قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الجوف، أول رسالة ماجستير عن بُعد للطالبة نوف بنت محمد العلي بعنوان درجة استخدام معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية اللازمة لتنمية عادات العقل لدى طالبات المرحلة الثانوية، بحضور تجاوز (75) من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.
وتكونت لجنة المناقشة د. محمد السرحاني أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد في الجامعة مشرفاً ومقرراً، د. مها السرحاني أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد في الجامعة مناقشاً داخلياً، أ. د/ مسفر السلولي أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات في جامعة الملك سعود مناقشاً خارجياً.
وأوصت.اللجنة بمنح الطالبة درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة.
يذكر أن هذه هي الرسالة رقم (٢٩) على مستوى القسم .

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