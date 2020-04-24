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بلدية القطيف تضبط مسلخا يبيع لحوما مجهولة المصدر

بلدية القطيف تضبط مسلخا يبيع لحوما مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=857018
القطيف - المناطق

ضبطت بلدية محافظة القطيف، أمس «الخميس»، مسلخاً عشوائياً في إحدى المزارع الواقعة في النابية، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافة إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت المسلخ المخالف ضمن الجولات الرقابية على المزارع للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا الى أن المسلخ عشوائي ومخالف للاشتراطات الصحية، ومنها تدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى بيع لحوم مجهولة المصدر، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، مشيرا إلى أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، ولم تحصل على شهادات صحية.

وأوضح الحسيني أن البلدية حددت أوقات الدوام الرسمي لسوق السمك (الجملة) من الساعة 6 حتى 9 صباحا، وسوق السمك والخضار والفواكه في القطيف وفي سيهات (مؤقت) من 10 حتى 3:30م.

من جهة أخرى وضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا؛ صادرت البلدية من ملحمة مخالفة ٢٥ كيلو جرام من اللحوم الفاسدة، وأغلقت مغسلة ملابس في النابية لعدم استخراج رخصة مزاولة النشاط، ووجود عاملين بدون شهادات صحية، كما قامت البلدية بإغلاق محل كنافة لوجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد ومنتهية الصلاحية، وتتلف من أحد المخابز الآلية في تاروت ١٣ كجم مواد أولية منتهية الصلاحية و١٠ لتر من الحليب وماء ورد، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

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