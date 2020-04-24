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هولندا.. 112 وفاة و806 إصابات جديدة بكورونا

هولندا.. 112 وفاة و806 إصابات جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=857033
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في هولندا الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289.

وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة وأن الأرقام الفعلية أعلى.

وكانت السلطات الهولندية، أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته هذا التمديد، على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء و”مطمئن” لفيروس كورونا المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر مايو.

وأضاف روته أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس.

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