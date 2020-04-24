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التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول في مستهل شهر رمضان المبارك

التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول في مستهل شهر رمضان المبارك

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التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول في مستهل شهر رمضان المبارك

التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول في مستهل شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857036
المناطق - واس

شهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة اليوم- مع بداية شهر رمضان المبارك – وجود الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره.
وتجولت عدسة “واس” في طرق العاصمة المقدسة وميادينها والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام للوقوف على تطبيق القرار ، حيث ظهر التزام المواطنين والمقيمين على حد سواء، مستشعرين المسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة -أيدها الله- للحفاظ على الأرواح من جائحة كورونا.
وقد ظهرت الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية، ما يمثل التزاما تاما من قبل المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة، وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.
وعززت الجهات الأمنية انتشارها على امتداد مكة المكرمة وخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء بالعاصمة المقدسة والضواحي ضمانا لتطبيق القرار على أكمل وجه ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء العاصمة المقدسة.

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