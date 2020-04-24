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“الصحة العالمية”: مبادرة دولية لـ “تسريع إنتاج لقاح” لكورونا.. بدون أمريكا

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“الصحة العالمية”: مبادرة دولية لـ “تسريع إنتاج لقاح” لكورونا.. بدون أمريكا

“الصحة العالمية”: مبادرة دولية لـ “تسريع إنتاج لقاح” لكورونا.. بدون أمريكا
http://almnatiq.net/?p=857055
المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لمرض “كوفيد-19” ومشاركته حول العالم.

وكانت الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق ليل الخميس الجمعة، إنها ستعلن عن “تعاون تاريخي” الجمعة لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لمنع وتشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، في إفادة صحفية إن ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولافون دير لاين سيشاركان في الإعلان ، الذي سيشارك فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ”رويترز” إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.

وقالت الشايب “اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميعه ؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب”.

وأضافت “من المهم جدا التأكد من أن لديك آلية عادلة للوصول إلىأدوات جديدة وفعالة وجيدة لمكافحة كوفيد-19”.

أميركا لن تشارك

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف لرويترز إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق المبادرة العالمية.

وذكر في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز “لن تكون هناك مشاركة رسمية أميركية”.

وأضاف “نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية. والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقربمن 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي 2019.

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