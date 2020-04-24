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أمير الرياض يدشن مبادرة “من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب”

أمير الرياض يدشن مبادرة “من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب”
http://almnatiq.net/?p=857058
المناطق - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبادرة جمعية ذوي شهداء الواجب تحت شعار “من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب” التي ستسهم في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن أثناء قيامهم بالعمل الميداني في مدينة الرياض.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجمعية, مثمناً متابعة سموه المباشرة لبرامجها ونشاطاتها الاجتماعية.
وبين أن المبادرة تعبر عن التقدير والامتنان لأدوار رجال الأمن الجليلة ومشاركتهم بتقديم وجبة الإفطار خلال أعمالهم الميدانية.
وثمن الأمير فيصل بن بندر ما تقوم به الجمعية من جهود ومشاركة مقدرة في خدمة رجال الأمن, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة.

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