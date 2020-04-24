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أمانة الشرقية تفتتح سوق مركزي “مؤقت ” للخضار والفواكه في حي العزيزية بمحافظة الخبر

أمانة الشرقية تفتتح سوق مركزي “مؤقت ” للخضار والفواكه في حي العزيزية بمحافظة الخبر
http://almnatiq.net/?p=857063
المناطق - الخبر

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة 01/09/1441هـ، تاسع الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات، في حي العزيزية بمحافظة الخبر، على مساحة تبلغ بأكثر من 15 ألف متر مربع، ويضم سوق للأغنام وسوق للخضار والفواكه ونقاط لبيع التمور , ونقاط لبيع واستبدال اسطوانات الغاز, ومسلخ لذبح المواشي، والذي يعمل في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بعد تهيئته خدمة لأهالي الحي، والذي تنفذه بلدية محافظة الخبر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن السوق المركزي في العزيزية يأتي للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين وخدمة أكبر شريحة من سكان الخبر بشكل سلس ومريح يحقق بمشيئة الله تعالى سلامتهم, مشيراً الى أن السوق الجديد يوفر خدمة كبيرة لأهالي العزيزية وتأمين احتياجاتهم من الخضار والفواكه واللحوم، كما أنه من المتوقع أن يساهم السوق الجديد مساهمة فاعلة في انعاش الحركة التجارية والاقتصادية, ويسهل الوصول اليه من مختلف أحياء العزيزية .

وأضاف المهندس سلطان الزايدي بأنه تم استحداث مسلخ مؤقت بالسوق وتجهيزه بكافة الترتيبات لاستقبال المواطنين والمقيمين, وعدد 10 جزارين لذبح الأغنام وتجهيز الذبائح وفقا للمعايير الصحية المطلوبة وتحت إشراف طبيب للتأكد من سلامة الذبائح, وذلك بهدف التيسير على المستهلكين، والتخفيف على مسلخ الخبر, واختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية الذبح وضمان سلامة الحيوانات المذبوحة، والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة, حيث يشتمل على صالة للانتظار, ويتوفر في السوق كافة الخدمات من مراقبين وعمال نظافة, وحراسة أمنية‪.

وأكد المهندس سلطان الزايدي حرص بلدية الخبر على توفير كافة الخدمات التي تلامس احتياجات السكان في مختلف الأحياء ووفق أعلى المعايير في هذا المجال.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر أن هذا السوق أقيم إنفاذا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية ومتابعة من قبل أمين المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالمنطقة لتخفيف حدة الازدحام عن باقي الأسواق.

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