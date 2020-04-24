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بريطانيا تعرب عن “القلق الشديد” بسبب قمر صناعي إيراني

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بريطانيا تعرب عن “القلق الشديد” بسبب قمر صناعي إيراني

بريطانيا تعرب عن “القلق الشديد” بسبب قمر صناعي إيراني
http://almnatiq.net/?p=857068
المناطق - وكالات

اعتبرت بريطانيا، الجمعة، إطلاق إيران قمرا صناعيا هذا الأسبوع أمرا قلقا شديدا، ويخالف قرارمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “التقارير عن إطلاق إيران قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231″، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف “تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك”.

وتابع “لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدا للأمن الإقليمي”.

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