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نائب أمير حائل : يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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نائب أمير حائل : يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير حائل : يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=857071
المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه: يسرني أن أرفع لكم يا خادم الحرمين الشريفين التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى القدير أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية.
كما رفع سمو نائب أمير منطقة حائل التبريكات والتهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يحفظ القيادة ويديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

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