“الصحة العالمية” تعلن عن “تعاون كبير” لإنتاج عقاقير ل”كورونا”.. وإتاحتها للجميع

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تعلن منظمة الصحة العالمية اليوم (الجمعة) عما وصفته بـ تعاون كبير لتسريع تطوير أمصال للوقاية من فيروس كورونا ، وعقاقير آمنة وفعالة لعلاج مرضى الفيروس

وقالت المنظمة في بيان مختصر إن التعاون عبارة عن مبادرة مقدمة من شركاء لها، وهي تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض متاحة لكل من يحتاجونها في أي مكان في العالم

وبحسب وكالة رويترز فإنه يشارك في المبادرة التحالف العالمي للقاحات جافي و مؤسسة جيتس ، ومانحون كبار للمنظمة علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 دولة

وكان المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ذكر في 6 أبريل الجاري أنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج أمصال وعقاقير لـ كورونا ، وتصميم آليات تضمن التوزيع العادل لهذه المنتجات الحيوية