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ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان

ماهي الأطعمة االممنوعة والمناسبة لمريض السكري في رمضان
http://almnatiq.net/?p=857084
المناطق_وكالات

الاكل المناسب لمرضى السكري في رمضان، هو الأكل المكون من عناصر غذائية يحتاجها مريض السكري خلال شهر الصيام للحفاظ على الصحة العامة، وعدم التسبب بانخفاض السكر أو ارتفاعه أثناء الصيام، وتلك الأطعمة هي:

الاكل المناسب لمرضى السكري في رمضان:

بشكل عام فإن الأكل الصحي الطازج سواء من خضروات أو فواكه أو ألبان وحتى الحبوب و المكسرات النيئة واللحوم القليلة الدهون هي ما يجب أن تتكون منه وجبة مريض السكري في رمضان

أما الأطعمة الممنوعة على مريض السكري في رمضان فهي متعددة وتأتي كالتالي:

النشويات مثل الأرز و المكرونة وكذلك المعجنات و المخبوزات

الدهون المهدرجة سواء تناولها أو استخدامها في طهي الطعام

الحلويات الدسمة و المليئة بالسكر وهي أصناف من الأطعمة يكثر إعدادها في رمضان

المخللات و الأطعمة المليئة بالملح و البهارات

بالإضافة إلى المشروبات المحلاة و العصائر الجاهزة

تغييرات علاج مرض السكري في رمضان

كما ذكر موقع ويب طب وبالعادة هذه هي التغييرات التي قد ينصحك بها الطبيب أثناء شهر رمضان بخصوص علاجاتك المنتظمة:

يتم أخذ المنظم مرتين مع وجبتي الإفطار والسحور

العلاجات المساعدة في عمل الأنسولين (مثل: الجانوفيا والاكتوس) لا تحتاج لتغيير

العلاجات المفرزة للأنسولين (مثل: الداونيل والدايمكرون):

لا يطرأ عليها تغيير إذا كانت تؤخذ مرة واحدة

إذا كانت تؤخذ مرتين، يتم أخذ ذات الجرعة مع وجبة الإفطار مع أخذ نصف الجرعة على السحور

إذا كان الأنسولين يؤخذ مرة واحدة، لا يطرأ تغيير، أما إذا كان يؤخذ مرتين فيتم أخذ ذات الجرعة مع الفطور وتخفيضها بحدود الثلث إلى النصف في السحور

ولكن كل ما ذكر أعلاه يختلف من حالة لأخرى، لذا يجب على مريض السكري استشارة الطبيب دوماً

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